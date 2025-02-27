* * организация, признанная в РФ нежелательной

Москва, 27 февраля, 2025, 14:40 — ИА Регнум. 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к 10 годам и одному месяцу колонии экс-редактора онлайн-издания DOXA (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Армена Арамяна (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) по делу о пропаганде терроризма и военных фейках.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Суд огласил приговор Арамяну. Ему назначили 10 лет и 1 месяц лишения свободы заочно», — передаёт ТАСС слова адвоката Леонида Соловьёва.

Арамян был признан виновным по статьям 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации») и 205.2 («Публичное оправдание терроризма») УК РФ. Решением суда ему также на четыре года запрещено заниматься административной деятельностью в интернете.

По версии следствия, 3 августа 2022 года он опубликовал пост на странице DOXA в соцсетях, в котором содержалась недостоверная информация о действиях российских военнослужащих на территории Донбасса и Украины в ходе проведения спецоперации. Также в январе 2023 года он разместил на сайте журнала публикацию с призывами к совершению поджогов военных комиссариатов и нарушению движения поездов.

В октябре 2024 года Армен Арамян был внесён в список террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

Как передавало ИА Регнум, деятельность издания DOXA признали нежелательной в России в январе 2024 года. Установлено, что организация причастна к обучению диверсионной деятельности на территории страны. В частности, на информационных ресурсах издания размещались инструкции по совершению поджогов военкоматов, отделов полиции и боевой техники и не только.