Ялта, Крым, 27 февраля, 2025, 14:52 — ИА Регнум. Судьба кошки Муси, спасенной после падения с высоты в Крыму, будет решена через опрос, который проводит глава администрации Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале.

администрация города Ялта. кошка Муся

23 февраля мужчина из Петербурга выбросил кошку с обрыва, убедившись, что поблизости нет свидетелей. Однако его действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения. 24 февраля он был задержан полицией.

«Друзья, по вашим просьбам проводим опрос, который решит дальнейшую судьбу кошки Муси. Есть аргументы и «за», и «против» к идее оставить ее на Ласточке. Поэтому думаем вместе! Голосуем», — говорится в сообщении главы администрации.

Сейчас решается, где будет жить животное: в доме с любящими хозяевами, в здании администрации города или в специальном «кошкином доме» на территории у замка.

На данный момент вариант с новым домом для Муси, где она будет жить с заботливыми владельцами, поддерживает 59% участников опроса. 31% проголосовали за возвращение кошки на территорию замка в специальный домик, а 10% считают, что ей следует остаться в администрации города.

Около 30 тысяч человек уже приняли участие в голосовании. 25 февраля спасатели обнаружили кошку на скале и подняли ее.