Великий Новгород, 27 февраля, 2025, 14:48 — ИА Регнум. Прокуратура Новгородской области направила в суд иск с требованием признать геноцидом народов СССР преступления нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

РИА Новости/Василий Савранский

В иске также содержится требование признать действия нацистов военными преступлениями и преступлениями против человечности.

«Во время Великой Отечественной войны на данных территориях действовали сформированные захватчиками карательные батальоны, которые массово уничтожали мирное население и военнопленных. Попавшие в плен бойцы Красной Армии содержались в концентрационных лагерях в нечеловеческих условиях, подвергались истязаниям и пыткам», — сказано в сообщении.

За время оккупации погибли более 202 тыс. жителей региона, а более 166 тыс. человек были угнаны в рабство. Нацисты почти полностью уничтожили города Малая Вишера, Новгород, Сольцы, Старая Русса и Чудово, разрушали многочисленные памятники. Общая сумма ущерба в актуальных ценах составляет около 48 трлн рублей, сказано в сообщении. Прокуратура предоставила суду многочисленные доказательства, собранные при поддержке правоохранителей, учёных и волонтёров.

«Заявление подано в Новгородский областной суд в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов родственников погибших, а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах захватчиков в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости», — добавила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ранее аналогичные иски направили в суды прокуратуры ряда других регионов России. В частности, прокуратура Северной Осетии в своём иске, поданном ранее в феврале, отметила, что жертвами преступлений нацистов в регионе стали более 2,3 тыс. человек, а более 1,6 тыс. человек были принудительно угнаны в Германию.

Прокуратура Мурманской области направила в суд аналогичное заявление 7 февраля. В годы Великой Отечественной войны регион был частично оккупирован войсками вермахта. В результате массированных бомбардировок было разрушено свыше 1,5 тыс. домов. Общее число жертв нацистов в Мурманской области составило более 15 тыс. человек.