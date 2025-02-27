Москва, 27 февраля, 2025, 14:22 — ИА Регнум. Глава Минобороны России Андрей Белоусов посетил Центр специального назначения и лично поздравил его военнослужащих с присвоением центру наименования «гвардейский». Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Присвоение Центру почётного наименования «гвардейский» — это очередная высокая оценка вашей работы. Это поддержание лучших традиций воинов Великой Отечественной войны, отличившихся в решающих ударах под Москвой, Ленинградом, на Курской дуге, под Минском, Смоленском и Киевом», — отметил глава ведомства.

По словам Белоусова, личный состав Центра спецназначения играет важную роль в наращивании кадрового потенциала ССО и вносит весомый вклад в сохранение традиций военной разведки и укрепление обороноспособности страны.

Министр обороны РФ поблагодарил командование, личный состав и ветеранов Центра за верность присяге и воинскому долгу, а также вручил государственные награды военнослужащим Центра, которые проявили мужество, отвагу и героизм при выполнении боевых задач в зоне спецоперации. Среди этих наград орден «Мужества», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» и медаль «За отвагу». Один военнослужащий удостоен высшей государственной награды страны — медаль «Золотая Звезда».

В МО добавили, что после завершения церемонии Белоусов возложил цветы к памятнику «специалисту Сил специальных операций», а также ознакомился с объектами учебно-материальной базы Центра.

Как передавало ИА Регнум, 31 декабря 2024 года пресс-служба Минобороны сообщала, что Белоусов проинспектировал подготовку морпехов Черноморского флота на одном из полигонов Южного военного округа. Министр осмотрел лабораторию, на базе которой готовят боевые расчёты БПЛА различного назначения, в том числе FPV-дронов, поблагодарил личный состав соединения морской пехоты за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, и вручил отличившимся награды.

13 декабря Белоусов также проинспектировал группировку российских войск «Восток» в зоне проведения спецоперации. В ходе рабочего совещания на пункте управления группировки министр заслушал доклады командования, а позже вручил отличившимся военным государственные награды.