Самара, 27 февраля, 2025, 14:03 — ИА Регнум. Следственное управление СК по Самарской области возбудило дело по двум статьям УК, в том числе о теракте, в отношении мужчины, бросившего гранату у здания правительства региона. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба управления.

Иван Шилов ИА REGNUM

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору) и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершённые группой лиц по предварительному сговору).

Около 5 часов 30 минут утра злоумышленник подошёл к зданию правительства и бросил на лестницу взрывоопасный предмет, а затем скрылся с места происшествия на автомобиле, которым управлял другой мужчина, отметила пресс-служба.

«Следователями и криминалистами следственного управления закончен осмотр места происшествия, установлены лица, причастные к совершении указанных преступлений, — ими оказались местные жители — отец и сын, с ними проводятся следственные действия, будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения», — сказано в сообщении.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства преступления, добавили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее сообщил, что неизвестный злоумышленник бросил взрывное устройство, предположительно гранату, к зданию правительства. В результате происшествия никто не пострадал, взрывом повредило тротуарную плитку. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Ранее также сообщалось о других инцидентах, связанных с попытками поджогов и повреждений административных зданий. В апреле 2024 года возле здания правительства Владимирской области задержали мужчину, который пытался его поджечь. 23-летний житель Владимира бросил ёмкости с легковоспламеняющимися жидкостям в окна и припаркованные у здания автомобили. Одна из машин загорелась. Злоумышленника задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества общеопасным способом (ч. 2 ст 167 УК РФ).

В октябре 2024 года суд приговорил к 21 году колонии жителя Ставрополя, планировавшего поджечь одно из административных зданий города. Совершить теракт злоумышленник намеревался по заданию Службы безопасности Украины, которая завербовала его в 2022 году.