Вашингтон, 27 февраля, 2025, 14:09 — ИА Регнум. После «лежачей» акции протеста в офисном здании американского конгресса полиция задержала 20 экс-сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) и активистов, сообщает газета The Guardian.

Mark Schiefelbein/AP/TASS

Как передает издание, в знак протеста по ограничению деятельности агентства около 30 протестующих в белых футболках с надписью «Сокращение финансирования борьбы со СПИД убивает» легли на пол ротонды здания Кэннона в Вашингтоне, скандируя «У конгресса руки в крови, разморозьте помощь сейчас же».

«Полиция Капитолия заявила, что произвела около 20 задержаний демонстрантов, которые не подчинились приказу разойтись», — говорится в сообщении издания.

Во вторник, 25 февраля, руководство USAID отправило сотрудникам письмо с указанием, что 27 и 28 февраля 2025 года они смогут забрать личные вещи из бывших офисов в здании Рональда Рейгана в центре Вашингтона. В письме также указаны временные интервалы для каждого из подразделений агентства, одни из которых будут иметь два часа, а другие — 30 минут на сбор вещей.

Как передавало ИА Регнум, 21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о замораживании финансирования иностранных программ USAID на 90 дней для оценки их целесообразности. Все попытки офиса USAID в Киеве сохранить финансирование важных программ были отклонены Белым домом.

3 февраля глава департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск назвал USAID преступной организацией и объявил о начале её ликвидации, обвинив агентство в финансировании разработки биологического оружия.

На следующий день Трамп заявил, что Маск будет проверять другие федеральные ведомства на коррупцию так же, как это происходит с USAID.