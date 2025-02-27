Астрахань, 27 февраля, 2025, 14:14 — ИА Регнум. Владимир Зеленский любит Россию, помогает российским бойцам на СВО и жителям Донбасса, голосует за Владимира Путина и служит в казачестве. Звучит как новость из параллельной реальности, но речь идёт не о главе киевского режима. В Астрахани на благо родины трудится тёзка Владимира Зеленского и полная противоположность главы киевского режима. Над мужчиной после избрания Трампа президентом США шутят, что он уже наконец-то должен поехать в Киев и подписать этот мирный договор вместо киевского лидера.

ИА Регнум Владимир Зеленский

Владимир Владимирович Зеленский всю свою жизнь прожил в Астрахани, ему 34 года, женат, есть дети. Его жизнь тесно связана с местной молодёжью, которой он объясняет, что такое патриотизм, а также учит молодых ребят обращаться с оружием и чтить память своих предков, регулярно организуя участие подростков в акции «Бессмертный полк». С 2011 года Владимир является членом местного казачества.

После начала СВО страницу астраханского Зеленского в социальных сетях завалили оскорблениями. Пользователи решили, что «Владимир Зеленский» это всего лишь ник какого-то россиянина, который является фанатом тогдашнего президента Украины. Владимир вспоминает, что ничего не отвечал на подобные оскорбления, потому что его друзья и близкие знали, что это не так, а до мнения анонимов из соцсетей ему не было никакого дела.

ИА Регнум Владимир Зеленский

«Всё моё окружение знает, что я патриот: я собираю гуманитарную помощь нашим бойцам, рассказываю молодёжи, что такое любовь к Родине. Поэтому на злые языки из интернета я не обижаюсь. На выборах я всегда голосовал за Путина, потому что верю, что мы находимся в надёжных руках», — говорит Владимир Зеленский.

Над Владимиром из-за фамилии часто шутят товарищи. Самая распространённая шутка:

«Если один Володя переговоры не хочет, значит, надо ехать астраханскому Зеленскому в Киев и заключать мир».

Зеленский вспоминает, что, когда он помогла Донбассу, местные говорили, что надо сделать баннер со словами «Зеленский всё-таки помогает Донбассу».

Дело в том, что, будучи кандидатом на пост президента Украины, Владимир Зеленский обещал прекратить обстрелы мирных жителей в Донбассе. Но сейчас глава киевского режима говорит, что вернет Донбасс в Украину, чего жители ДНР и ЛНР не просят.

Дети астраханского Владимира Зеленского растут патриотами России. Они поддерживают папу и переживают, когда он уходит в патрулирование города с полицией.

«Это очень радует, когда видишь, что дети растут патриотами и помогают стране», — делится Владимир.

Зеленский также добавил, что Украине нужны выборы и новый президент, которого изберет народ.