Деревня Аносино, Московская область, 27 февраля, 2025, 13:51 — ИА Регнум. Колебания курса рубля являются временным явлением, обусловленным санкциями и другими внешними факторами. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в рамках ежегодной встречи с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Она отметила, что отклонение курсов наблюдается в моменты введения санкций. Колебания курса временны, они происходят, пока участники рынка перестраиваются и адаптируются, после чего идет сближение курсов, добавила глава ЦБ.

«И в этой части какие-то специальные механизмы мы придумать вряд ли можем, да, но вот такие временные колебания возможны, связанные с, что называется, внешними шоками, ограничениями», — пояснила Набиуллина.

Вместе с тем, даже в условиях изменений структуры торгов и валютного рынка, задача регулятора — сделать функционирование этого рынка как можно более прозрачным для всех участников, добавила она.

По словам председателя Банка России, санкции распространились почти на все банки и на Московскую биржу. Это отразилось на структуре валютного рынка и волатильности курса в течение года, а также спровоцировало новые сложности с международными платежами, которые нужно было преодолеть.

Ранее в ЦБ назвали реакцию рынков на геополитические события одной из причин укрепления курса рубля. Эксперты отмечали, что разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшийся 12 февраля, вызвал оптимизм среди инвесторов и привел к снижению курса доллара к рублю.

Агентство Bloomberg 21 февраля сообщило, что на фоне кардинальной смены курса политики Вашингтона российский рубль превратился в наиболее перспективную валюту на развивающихся рынках. Согласно данным агентства и Банка России, с начала года рубль укрепился по отношению к доллару США на 13%.