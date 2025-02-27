Москва, 27 февраля, 2025, 13:50 — ИА Регнум. Продукция группы «Черкизово» под брендом «Латифа» стала лауреатом конкурса «Лучший халяль продукт 2024». Высоких оценок жюри удостоились стейк из филе грудки индейки с восточными специями, тушка цыпленка в вакуумной упаковке и цыпленок табака.

РИА Новости/Алексей Сухоруков

Конкурс организует международный центр стандартизации и сертификации «Халяль» при Духовном управлении мусульман России (МЦСИС «Халяль»). Компании отправляют на конкурс продукцию, где её оценивает жюри из признанных экспертов российской пищевой промышленности.

«Мы гордимся, что продукция бренда «Латифа» пользуется доверием у россиян и получает признание среди экспертного сообщества, подтверждающего её соответствие высоким стандартам качества и безопасности, а также строгим стандартам халяль», — отметила директор по маркетингу «Черкизово» Виктория Балтайс.

По её словам, потребление халяльного мяса в России стабильно растёт и компания намерена и дальше развивать ассортимент таких продуктов, чтобы в полной мере удовлетворить запросы потребителей.