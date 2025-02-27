Москва, 27 февраля, 2025, 13:50 — ИА Регнум. В России мошенники стали использовать «тапалки» в Telegram для хищения криптовалюты пользователей. Об этом предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Тапалки» — это мини-игры, которые в том числе представлены в Telegram. В них необходимо выполнять простые действия для того, чтобы заработать внутриигровую валюту, которую в дальнейшем можно конвертировать в криптовалюту. Одной из самых популярных игр такого типа является Hamster Kombat, выпущенный в 2024 году.

«Мини-приложения в мессенджере Telegram, предлагающие пользователям простые игры, в которых потенциально возможно заработать криптовалюту, не лучший способ тратить своё время. На фоне старта второго сезона Hamster Kombat мошенники активно используют так называемые «тапалки» для обмана пользователей», — предупредили в ведомстве.

В МВД назвали несколько способов обмана за счёт таких игр. Во-первых, мошенники могут создавать скам-проекты под видом таких игр, выманивая у пользователей реальные деньги для того, чтобы увеличить количество зарабатываемой внутриигровой валюты. При этом вывести средства из таких проектов не удастся.

«Также злоумышленники создают поддельные ресурсы, обещают выводить заработанные в игре монеты или получать бонусы. Пользователей просят авторизоваться через Telegram или привязать криптокошелек, что приводит к компрометации аккаунтов и потере средств», — добавили в министерстве.

Ещё одним способом мошенничества является распространение вредоносного программного обеспечения под видом такого рода мини-игр, которое направлено на похищение кодовых фраз от криптокошельков пользователей.

Как сообщало ИА Регнум, мошенники начали нацеливаться на молодёжь, всё чаще жертвами становятся студенты и школьники. Им звонят от имени деканата или студенческой поликлиники, просят подтвердить данные или зарегистрироваться в сервисе, называя код авторизации. Таким образом злоумышленники получают доступ к аккаунту на «Госуслугах» и оформляют поддельные доверенности для подачи заявок на кредиты.

Ранее УБК МВД России предупреждало, что мошенники могут узнавать личные данные при демонстрации экрана во время общения в мессенджерах. В ведомстве отметили, что не советуют использовать эту функцию в процессе общения с незнакомцами.