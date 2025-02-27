Вашингтон, 27 февраля, 2025, 14:31 — ИА Регнум. Стремление президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине и сократить обязательства Вашингтона перед европейскими союзниками приведёт к «гибели и разрушению» Европы, заявили опрошенные газетой The New York Times (NYT) аналитики.

Global Look Press/Al Drago — Pool via CNP/Keystone Press Agency

Собеседники издания отметили: новая администрация США воспринимает Евросоюз как конкурента, а также как экономическую и идеологическую угрозу, что подтверждается высказываниями президента и вице-президента США Трампа и Джей Ди Вэнса.

«Нет сомнения, что он (Трамп. — Прим. ред.) стремится разрушить Европу, начав с Украины. Усиление позиций крайне правых [партий] играет решающую роль в достижении цели разрушения Евросоюза», — заявила директор итальянского Института международных отношений Натали Точчи.

Авторы материала отметили, что Трамп и во время своего первого президентского срока был скептически настроен в отношении ЕС, но теперь его политика ужесточилась, и некоторые руководители Евросоюза и наблюдатели считают эту политику откровенно враждебной.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон больше не будет спонсировать богатые европейские страны — члены НАТО, которые не вкладывают достаточно средств в свою оборону. Рубио сказал, что некоторые из этих государств почти не имеют вооружённых сил, потому что на протяжении последних 40 лет вообще не тратили средств на оборонные нужды.

Трамп, в свою очередь, отмечал, что гарантии безопасности Украине должны предоставить страны ЕС, а не США, поскольку именно Евросоюз граничит с Украиной. Президент США заявил, что две главные цели Вашингтона в отношении Украины — прекратить кровопролитие и возместить ранее вложенные в эту страну средства.

Кроме того, 26 февраля Трамп анонсировал введение 25% пошлин на все товары из Евросоюза, включая автомобили. Он заявил, что ЕС был создан для того, чтобы «пользоваться Соединёнными Штатами Америки».

Вэнс в своём выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности ранее в феврале раскритиковал страны ЕС за цензуру и проблемы со свободами, выражающиеся в том числе в отмене итогов выборов в Венгрии. Вице-президент США заявил, что главной угрозой Европы является она сама.