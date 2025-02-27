Москва, 27 февраля, 2025, 13:41 — ИА Регнум. Радио DFM 28 февраля проведет танцевальную вечеринку в клубе VK Gipsy. На сцену выйдут яркие представители российской танцевальной музыки.

«Русская медиагруппа»

Среди диджеев, которые ожидаются на вечеринке, — PIZZA, DJ Safiter, Bearwolf, DJ Varda, VEIGEL. Также музыку будут ставить Borzilla, Леша Свик, DJ Nejtrino, ermakov, Юля Паго и другие.

DFM Dance Party — серия танцевальных вечеринок, которую радио DFM проводит с 2022 года. На них диджеи и музыканты ставят музыку на протяжении всей ночи в популярных клубах Москвы.