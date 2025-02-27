Самара, 27 февраля, 2025, 13:33 — ИА Регнум. В Самаре возле здания правительства региона произошел взрыв. Об этом 27 февраля сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Он уточнил, что взрывное устройство рано утром к зданию подбросил мужчина.

«27 февраля в 5:30 мужчина бросил на крыльцо здания правительства Самарской области неустановленное взрывное устройство (предположительно ― граната РГД)», ― написал глава региона в Telegram-канале.

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