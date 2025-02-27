Наро-Фоминск, Московская область, 27 февраля, 2025, 13:32 — ИА Регнум. Певец Александр Буйнов окажет всю необходимую помощь женщине, пострадавшей в ДТП с его участием в Подмосковье, заявил 27 февраля директор артиста Сергей Пудовкин.

РИА Новотси/Нина Зотина

«Произошёл очень болезненный и крайне неприятный инцидент. Александр Николаевич вчера попал в аварию. Безусловно, в ближайшее время будут официально принесены все извинения, будет оказана вся необходимая поддержка пострадавшей, в том числе медицинская», — рассказал Пудовкин «РИА Новости».

Также директор артиста заявил, что Буйнов якобы пытался после аварии оказать пострадавшей первую помощь, а также предлагал доставить её в больницу. Пострадавшая, Алла Смирнова, ранее в разговоре с ИА Регнум опровергла эти данные.

ДТП произошло вечером 26 февраля на улице Февральской в подмосковной Апрелевке. Смирнова сообщила, что «Лексус» 74-летнего Буйнова вылетел рядом с ней неожиданно, но она успела отскочить.

Буйнов не вышел из машины и не помог ей подняться, он сидел в автомобиле и звонил кому-то по телефону, рассказала пострадавшая. Женщине помогли свидетели ДТП — они оказали ей первую помощь, предложили воды и укрыли тёплой курткой.

Медосвидетельствование показало, что артист был трезв. По информации Telegram-канала Mash, с июля 2017 года Буйнов получил 172 штрафа за нарушения ПДД, в том числе 112 за превышение скорости.

Буйнов пытался скрыться с места происшествия, и только действия прохожих, которые начали фотографировать номер его машины, не допустили такого развития ситуации, рассказала также Смирнова в беседе с ИА Регнум. Пострадавшая сообщила, что находится в больнице и чувствует себя плохо.