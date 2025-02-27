Нью-Йорк, США, 27 февраля, 2025, 13:26 — ИА Регнум. После победы Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре 2024 года Киев не стал подписывать меморандум о взаимопонимании с администрацией экс-президента США Джо Байдена. Об этом сообщило американское издание The New York Times (NYT).

ИА Регнум

По данным издания, заместитель госсекретаря США при прежней администрации Хосе Фернандес должен был подписать меморандум о взаимопонимании с вице-премьером Украины Юлией Свириденко, однако она не появилась в Вашингтоне в назначенную дату. Уточняется, что данный документ предполагал информирование американских партнёров со стороны Киева о потенциальных проектах в сфере минеральных ресурсов.

«Фернандес должен был подписать меморандум о взаимопонимании со Свириденко, но в день запланированного подписания, она не появилась в Вашингтоне. Затем госпожа Свириденко должна была подписать соглашение на конференции по восстановлению Украины в Варшаве 13 ноября, но снова не появилась», — указано в материале.

В издании добавили, что параллельно с администрацией Байдена Киев вёл переговоры и с иностранными бизнесменами, среди которых были сторонники Трампа. В ходе этих переговоров обсуждались инвестиции в горнодобывающий сектор Украины.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство страны одобрило соглашение о совместном с США инвестиционном фонде, открывающем путь к заключению с Вашингтоном ресурсной сделки. По его словам, сделка не предусматривает передачу полезных ископаемых Украины ни в собственность США, ни кому-либо другому.

Трамп в этот же день подтвердил, что глава киевского режима Владимир Зеленский приедет в Вашингтон для подписания соглашения об использовании природных ресурсов Украины. Визит намечен на 28 февраля.