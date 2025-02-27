После победы Трампа Киев не стал подписывать меморандум с Байденом — СМИ
NYT: Киев не стал подписывать меморандум с Байденом после победы Трампа
Нью-Йорк, США, 27 февраля, 2025, 13:26 — ИА Регнум. После победы Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре 2024 года Киев не стал подписывать меморандум о взаимопонимании с администрацией экс-президента США Джо Байдена. Об этом сообщило американское издание The New York Times (NYT).
По данным издания, заместитель госсекретаря США при прежней администрации Хосе Фернандес должен был подписать меморандум о взаимопонимании с вице-премьером Украины Юлией Свириденко, однако она не появилась в Вашингтоне в назначенную дату. Уточняется, что данный документ предполагал информирование американских партнёров со стороны Киева о потенциальных проектах в сфере минеральных ресурсов.
«Фернандес должен был подписать меморандум о взаимопонимании со Свириденко, но в день запланированного подписания, она не появилась в Вашингтоне. Затем госпожа Свириденко должна была подписать соглашение на конференции по восстановлению Украины в Варшаве 13 ноября, но снова не появилась», — указано в материале.
В издании добавили, что параллельно с администрацией Байдена Киев вёл переговоры и с иностранными бизнесменами, среди которых были сторонники Трампа. В ходе этих переговоров обсуждались инвестиции в горнодобывающий сектор Украины.
Как передавало ИА Регнум, 26 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство страны одобрило соглашение о совместном с США инвестиционном фонде, открывающем путь к заключению с Вашингтоном ресурсной сделки. По его словам, сделка не предусматривает передачу полезных ископаемых Украины ни в собственность США, ни кому-либо другому.
Трамп в этот же день подтвердил, что глава киевского режима Владимир Зеленский приедет в Вашингтон для подписания соглашения об использовании природных ресурсов Украины. Визит намечен на 28 февраля.