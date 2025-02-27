Москва, 27 февраля, 2025, 13:22 — ИА Регнум. Вооруженные силы России нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов и местам подготовки операторов беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

ИА Регнум

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований Украины в 142 районах», — говорится в сообщении.

Минобороны РФ подчеркнуло, что с начала спецоперации уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 44 720 беспилотных летательных аппаратов, 597зенитных комплексов, 21 756 танков и бронемашин, 1 522 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22 060 орудий и минометов, а также 32 139 единиц военнойавтотехники.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля российские войска нанесли удар с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» по позиции ВСУ в Сумской области, в результате чего было уничтожено до 25 боевиков.

С начала спецоперации российские вооружённые силы провели более 1,4 тыс. ракетных ударов по целям с использованием ОТРК «Искандер-М».