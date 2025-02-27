Москва, 27 февраля, 2025, 13:41 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в преддверии переговоров России и США по урегулированию украинского конфликта начали использовать тактику «выжженной земли». Об этом 27 февраля сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Мартемьянов

Парламентарий отметил, что ВСУ стали еще более агрессивными и, как «загнанная крыса», разрушают и уничтожают все за собой.

«Они взрывают все объекты социальной инфраструктуры и жилые дома, котельные, водопроводные сети, полностью после себя оставляют «выжженную пустыню», ― процитировало ТАСС депутата.

Водолацкий добавил, что чем ближе переговоры, тем более жестко, тем более бесчеловечно ведут себя ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 25 февраля заявил, что обстрелы российских территорий украинскими военными на фоне встреч представителей России и США в Эр-Рияде усиливаются. Речь идет, в частности, о ДНР. По словам посла, Горловку атакуют большим количеством кассетных боеприпасов и беспилотников. На линии соприкосновения в сутки получают ранения порядка 15 человек, каждый пятый погибает. Также обстрелам максимально подвергается Белгородская область, Шебекино.

Дипломат также не исключил провокации со стороны Украины.

Британский военный аналитик Александр Меркурис считает, что бойцы Вооруженных сил Украины на фоне переговоров между Россией и США по мирному урегулированию конфликта в скором времени будут чаще отказываться выполнять боевые приказы, начав сомневаться в целесообразности дальнейшего ведения боевых действий.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись первые за последние несколько лет переговоры между представителями США и России. В результате встречи Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио договорились назначить команды для начала работы по скорейшему урегулированию украинского конфликта. Стороны также согласились создать механизм консультаций для устранения раздражителей в двусторонних отношениях.