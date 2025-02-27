Москва, 27 февраля, 2025, 13:07 — ИА Регнум. В вопросе итогов встречи представителей России и США, которая проходит в Стамбуле, не стоит забегать вперед. Об этом 27 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Представитель Кремля напомнил, что существуют принципиальные договоренности, которые были достигнуты в Эр-Рияде на этот счет. Он добавил, что встреча проходит на экспертном уровне, российские дипломаты работают в развитие того понимания, которое было достигнуто в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, и договоренностей, достигнутых в столице Саудовской Аравии между делегациями высокого уровня.

«Пока не нужно забегать вперед, информация по результатам переговоров так или иначе будет предоставлена», ― отметил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 27 февраля в Стамбуле на территории резиденции генерального консула США проходит встреча представителей России и США. Она началась в 10:00 мск и будет посвящена обсуждению деятельности дипломатических миссий. Составы делегаций не раскрывались, в переговорах примут участие дипломаты высокого уровня и эксперты. Встречу для прессы закрыли. По данным источников «РИА Новости», переговоры могут продлиться не менее пяти часов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что дипломаты и эксперты обсудят проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности ушедшей администрации США. По его словам, итоги предстоящих переговоров покажут, как будут складываться дальнейшие отношения РФ и США.

Ранее представитель американского Госдепартамента заявил, что представители России и США на встрече в Турции обсудят «операционные вопросы» работы посольств и консульств, в частности, связанные с укомплектованием штатов, визами, дипломатическим банкингом и другими темами. При этом, по его словам, на повестке дня нет политических тем или вопросов безопасности, Украина также не является предметом обсуждения.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись первые за последние несколько лет переговоры между представителями США и России. В результате встречи Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио договорились назначить команды для начала работы по скорейшему урегулированию украинского конфликта.

Стороны также согласились создать механизм консультаций для устранения раздражителей в двусторонних отношениях. Кроме того, Лавров рассказал, что представителям России и США поручено обсудить, что необходимо для подготовки встречи президентов двух стран.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, обсудив, в частности, тему урегулирования украинского конфликта. Диалог лидеров двух стран произошёл впервые за 4,5 года и длился почти полтора часа.