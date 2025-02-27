Полковник найден мертвым в здании антикоррупционного управления МВД
«Ъ»: полковник Головатый найден мертвым в здании антикоррупционного управления МВД
Москва, 27 февраля, 2025, 13:00 — ИА Регнум. Полковник МВД Евгений Головатый найден мертвым в здании Главного управления по борьбе с экономической преступностью и коррупцией, расположенном в Рязанском переулке в Москве. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщил источник газеты «Коммерсант».
Иван Шилов ИА Регнум
Следствие предполагает, что мужчина мог совершить суицид в своем служебном кабинете. В настоящее время по факту инцидента проводится доследственная проверка.
Головатый был заместителем начальника управления «П», которое специализируется на борьбе с преступностью на крупных промышленных предприятиях.