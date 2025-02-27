Москва, 27 февраля, 2025, 13:00 — ИА Регнум. Полковник МВД Евгений Головатый найден мертвым в здании Главного управления по борьбе с экономической преступностью и коррупцией, расположенном в Рязанском переулке в Москве. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщил источник газеты «Коммерсант».

Иван Шилов ИА Регнум

Следствие предполагает, что мужчина мог совершить суицид в своем служебном кабинете. В настоящее время по факту инцидента проводится доследственная проверка.

Головатый был заместителем начальника управления «П», которое специализируется на борьбе с преступностью на крупных промышленных предприятиях.