Лондон, 27 февраля, 2025, 13:00 — ИА Регнум. Советник американского президента Дональда Трампа по вопросам торговли и промышленности Питер Наварро призвал обсудить пересмотр границы между Канадой и США. Об этом сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на источник.

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«Наварро рекомендовал пересмотреть границу между Канадой и США, что очень опасно», — указано в публикации.

Источник уточнил, что канадцы сказали своим людям воздержаться от переговоров с правительством США, пока кандидаты на пост торгового представителя и министра торговли Джеймисон Грир и Говард Латник не будут утверждены сенатом и не займут свои посты.

2 декабря на встрече с канадским премьер-министром Джастином Трюдо Трамп заявил, что Канада «могла бы стать 51-м штатом США». Позже американский лидер добавил, что страну можно было бы разделить на два штата: один тяготел бы к либералам, а другой к консерваторам.

9 февраля Трамп также назвал Канаду «нежизнеспособной» страной из-за недостаточных расходов на оборону и отметил, что США не устраивают текущие экономические взаимоотношения с Канадой, так как американская экономика теряет 200 миллиардов долларов в год. По словам американского лидера, подобные убытки Вашингтон несёт из-за торгового дисбаланса с Оттавой.

Как передавало ИА Регнум, в Канаде негативно восприняли стремление Трампа присоединить страну к США. Так, несколько канадских кофеен начали переименовывать напиток «американо» в «канадиано» в знак протеста против политики республиканца.