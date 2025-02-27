Энергодар, Запорожская область, 27 февраля, 2025, 12:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, повреждения получил жилой дом. Об этом 27 февраля сообщил глава города Максим Пухов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Киевским режимом при помощи дрона-камикадзе совершена очередная попытка дестабилизировать жизнь в Энергодаре. В результате атаки повреждено остекление в одном из домов. Пострадавших и возгораний нет», — написал Пухов в Telegram-канале.

Информации о пострадавших и возгораниях нет. Угроза повторных атак со стороны ВСУ сохраняется, местным жителям рекомендуется избегать открытых пространств.

Украинские подразделения неоднократно предпринимали попытки атаковать гражданские объекты в городе-спутнике ЗАЭС. 9 февраля ВСУ четыре раза пытались атаковать Энергодар с помощью дронов-камикадзе. Пострадавших и возгораний не было.

2 февраля семь дронов-камикадзе атаковали город-спутник Запорожской АЭС. Ранения людей и возгораний удалось избежать. Ещё восемь украинских ударных беспилотников попытались атаковать ЗАЭС 5 января, их ликвидировали российские средства ПВО.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что попытки Киева атаковать ЗАЭС являются актами ядерного терроризма, показывающим суть украинских властей.

Глава «Росатома» Алексей Лихачёвнеоднократно заявлял, что безрассудное поведение киевского режима в отношении Курской и Запорожской АЭС представляет угрозу не только для российской атомной энергетики, но и для всего мира, и призывал международные организации дать адекватную реакция на происходящее.