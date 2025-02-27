Москва, 27 февраля, 2025, 13:06 — ИА Регнум. Регионы, которые в 2022 году стали субъектами России, являются неотъемлемой частью страны, это неоспоримый и необсуждаемый факт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 27 февраля.

РИА Новости/Таисия Воронцова

«Те территории, которые стали субъектами Российской Федерации, которые записаны в Конституции нашей страны, являются неотъемлемой частью нашей страны России», — сказал Песков журналистам.

Как передавало ИА Регнум, глава Белого дома 26 февраля заявил, что власти США будут добиваться возвращения территорий Украине в случае заключения с Россией мирного соглашения. По его словам, Вашингтон делает всё, чтобы соглашение было максимально выгодным для всех сторон конфликта. При этом Трамп уточнил, что вернуть территории Украине будет очень сложно.

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