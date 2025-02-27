Москва, 27 февраля, 2025, 12:44 — ИА Регнум. Преследование президента Республики Сербской Милорада Додика носит политический характер, оно направлено против патриотических сербских сил, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

РИА Новости/Алексей Никольский Президент Республики Сербской Милорад Додик

«То, что произошло в Сараево (заочный приговор Додику — год тюрьмы), вызывает негативную реакцию. Мы осуждаем такие действия», — заявил Песков.

По его словам, такие действия могут привести к дестабилизации ситуации на Балканах.

26 февраля суд Боснии и Герцеговины приговорил президента Республики Сербской (энтитет в составе государства) Милорада Додика к одному году тюрьмы по делу о несоблюдении решений Высокого представителя по БиГ.

Приговор Додику, помимо лишения свободы, включает шесть лет запрета на занятие политической деятельностью. Глава республики признан виновным в несоблюдении решений Высокого представителя по БиГ Кристиана Шмидта.

Самого Додика в зале заседаний не было, он следил за судебным процессом из здания Народной скупщины (парламента) Республики Сербской в столице Баня-Луке.

Решением судьи Сены Узунович исполняющий обязанности директора официального издания Республики Сербской «Службени гласник» Милош Лукич был освобожден от ответственности.

В августе 2023 года прокуратура БиГ выдвинула обвинения против Додика. Основанием стал его указ, утвердивший принятый парламентом энтитета закон о недействительности решений Конституционного суда БиГ на территории Республики Сербской. Это означало невыполнение предписаний Шмидта, которого в Баня-Луке не считают законным Высоким представителем по БиГ, так как его назначение не подтвердил Совбез ООН. Лукичу поставили в вину публикацию указа Додика и принятого парламентом закона.

Сторона обвинения 19 февраля потребовала как можно строже наказать Додика и Лукича и запретить им находиться на государственных и муниципальных должностях. Максимальное наказание, предусмотренное законом, составляет 5 лет тюрьмы и 10 лет запрета госслужбы.