Москва, 27 февраля, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Товарооборот России и США невелик, поэтому введение Вашингтоном пошлин в отношении третьих стран едва ли окажет влияние на РФ, заявил 27 февраля журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении пошлин на товары из ЕС. Трамп 26 февраля анонсировал введение 25% пошлин на все товары из Евросоюза, заявив, что ЕС был создан для того, чтобы «пользоваться Соединёнными Штатами Америки».

Журналисты спросили, может ли Россия извлечь выгоду из этой ситуации.

Москва хотела бы видеть меньше торговых войн в мире, поскольку они негативно сказываются на всех странах, ответил Песков.

«Безусловно, мы не хотели бы видеть в мире много торговых войн. Потому что, так или иначе, это негативно скажется на всех странах», — заявил пресс-секретарь президента.

Россия ориентируется на дружественные страны, членов БРИКС и другие государства, проявляющие заинтересованность в торговле, и в отношениях с этими странами все стороны учитывают интересы друг друга и обходятся без тарифных войн, отметил также Песков.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля Трамп ввёл пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая. Оттаву и Мехико президент США обвинял в недостаточных усилиях по борьбе с незаконной миграцией и наркотрафиком.

Позднее действие ограничений в отношении Канады и Мексики было приостановлено. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал, что Оттава внесёт наркокартели в список террористических организаций, установит круглосуточный контроль за границей, а также создаст совместный с США орган по борьбе с организованной преступностью, наркотрафиком и отмыванием денег.

26 февраля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон больше не будет спонсировать богатые европейские страны — члены НАТО, которые не вкладывают достаточно средств в свою оборону. Трамп, в свою очередь, отмечал, что гарантии безопасности Украине должны предоставить страны ЕС, а не США, поскольку именно Евросоюз граничит с Украиной.