Москва, 27 февраля, 2025, 12:41 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп готов не только говорить, но и слушать других. Это отличает его от предшественника — Джо Байдена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

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Представителя Кремля спросили, не осложнит ли переговоры по Украине обещание Трампа вернуть Киеву «как можно больше территорий» и рассчитывают ли в Москве на готовность Вашингтона услышать аргументы российской стороны?

«То, что мы наблюдаем — это то, что президент Трамп говорит сам и готов слушать других. Это очень важно, и это коренным образом отличает нынешнюю администрацию Вашингтона от предыдущей», — сказал Песков.

Он отметил, что у России и США на повестке дня слишком сложная и запущенная проблема, поэтому никто не ждет легких и быстрых решений. Вместе тем пресс-секретарь выразил мнение, что при сохранении политической воли, при готовности слышать и слушать друг друга российской и американской сторонам «удастся пройти этот рабочий процесс».

Трамп заявил на встрече с журналистами 26 февраля, что США постараются добиться как можно больших территориальных уступок для Украины в случае заключения мирного соглашения с Россией. Вместе с тем он признал, что возвращение Украине утраченных территорий — непростая задача, и подчеркнул, что в Вашингтоне понимают сложность этой проблемы.

В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что для российской стороны неприемлемо заморозить украинский конфликт по линии соприкосновения. Во-первых, это противоречит положениям Конституции России, основанной на волеизъявлении людей, во-вторых, то, что останется от Украины, необходимо освободить «от расистских законов», пояснил глава МИД.