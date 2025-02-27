Москва, 27 февраля, 2025, 12:40 — ИА Регнум. В ходе переговоров в Эр-Рияде обсуждалось потенциальное сотрудничество между российскими и американскими компаниями. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«В Эр-Рияде действительно упоминалось широкое поле для потенциального сотрудничества для компаний России и Америки. Такое поле есть, и есть заинтересованность компаний», — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о потенциальном сотрудничества России и США в Арктике.

При этом Песков уточнил, что предметного обсуждения сотрудничества пока не было. Он также призвал набраться терпения и не верить всему, что говорят в СМИ, которые «многое желаемое выдают за действительное».

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля американское агентство Bloomberg передавало, что представители США и России ведут переговоры о возможном сотрудничестве и совместной добыче природных ресурсов в Арктике. По данным источника издания, Вашингтон рассматривает сотрудничество с Москвой в Арктике как возможный способ ослабить российско-китайские связи в регионе. При этом в статье уточнили, что обсуждение этого сотрудничества находится на ранней стадии.

21 февраля президент РФ Владимир Путин назвал Россию абсолютным лидером в Арктике. Глава государства добавил, что многие страны хотят вместе с Россией сотрудничать по поводу производства атомного ледокольного флота, но это невозможно без современных материалов.

А глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев 18 февраля заявил, что сотрудничество РФ и США в Арктике и других сферах поможет им стать успешней. Он подготовил ряд соответствующих предложений в инвестиционно-экономической сфере.