Санкт-Петербург, 27 февраля, 2025, 12:50 — ИА Регнум. В Ярославле задержан пособник телефонных мошенников, подозреваемый в хищении 13 млн рублей у 88-летней блокадницы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.

Кадр из видео Обманутая 88-летняя блокадница

«Мои коллеги из Уголовного розыска УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга задержали пособника телефонных аферистов, подозреваемого в многомиллионном мошенничестве в отношении женщины, детство которой прошло в блокадном Ленинграде», — говорится в сообщении.

Как уточнила Волк, пенсионерка обратилась в полицию после того, как в конце января ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками различных ведомств. Они угрожали уголовным преследованием и убедили женщину перевести свои сбережения на «безопасный» счёт под предлогом «декларирования» денежных средств. В результате расследования сотрудники полиции установили личность и местонахождение одного из подозреваемых.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3950177" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Мужчину задержали в Ярославле, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ. Предполагается, что он может быть причастен и к другим преступлениям. Расследование продолжается.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/e4GxroZvg" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Мошенники выманили у блокадницы 13 млн рублей

Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля ученик 11-го класса отдал мошенникам 200 млн рублей, веря, что таким образом спасает семью от обвинений в финансировании терроризма. Мошенники, представившись «сотрудниками спецслужб», убедили школьника провести «обыск» в квартире, передав курьеру деньги и драгоценности, которые он забрал из сейфов в двух московских квартирах.