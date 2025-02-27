СМИ: организм Мишель Трахтенберг мог отторгнуть пересаженную ей печень
NYP: организм Мишель Трахтенберг мог отторгнуть пересаженную ей печень
Нью-Йорк, США, 27 февраля, 2025, 12:43 — ИА Регнум. Причиной смерти актрисы Мишель Трахтенберг могло стать отторжение организмом пересаженной ей ранее печени. Об этом сообщает газета New York Post (NYP) со ссылкой на источники.
«Актриса перенесла операцию по пересадке печени в прошлом году. По словам источника, её организм, вероятно, мог отвергнуть орган, что и послужило причиной смерти Трахтенберг», — пишут авторы NYP.
О смерти русскоговорящей американской актрисы и телеведущей Мишель Трахтенберг стало известно в среду, 26 февраля. Она скоропостижно скончалась в возрасте 39 лет в Нью-Йорке.
Тело Мишель в квартире элитного жилого комплекса на Манхеттене обнаружила её мать. Официальные данные о причине кончины актрисы не раскрываются. Мишель с трёх лет снималась в рекламе. Первую заметную роль получила в сериале «Приключения Пита и Пита». Известность пришла к актрисе благодаря роли Дон Саммерс в сериале «Баффи — истребительница вампиров».
Позднее она снималась в популярных комедиях «Евротур» и «Папе снова 17», биографической драме «Убийство Кеннеди». Вторая волна популярности пришла к ней после сериала «Сплетницы». Мишель Трахтенберг также озвучивала мультфильмы. За свою карьеру получила три премии Young Artist Award и один специальный приз на кинофестивале Sarasota, а также восемь номинаций, в том числе YoungStar Award, Teen Choice Award, Daytime Emmy Award и Saturn Award.
Отец актрисы — немец, мать — русская, родилась в Одессе. Актриса очень любила свою русскую бабушку и говорила на русском языке. В «Убийстве Кеннеди» она играла Марину Освальд, вдову Ли Харви Освальда, которого признали убийцей 35-го президента США.