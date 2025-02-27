Нью-Йорк, США, 27 февраля, 2025, 12:43 — ИА Регнум. Причиной смерти актрисы Мишель Трахтенберг могло стать отторжение организмом пересаженной ей ранее печени. Об этом сообщает газета New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

TASS /F. Sadou/AdMedia via ZUMA

«Актриса перенесла операцию по пересадке печени в прошлом году. По словам источника, её организм, вероятно, мог отвергнуть орган, что и послужило причиной смерти Трахтенберг», — пишут авторы NYP.

О смерти русскоговорящей американской актрисы и телеведущей Мишель Трахтенберг стало известно в среду, 26 февраля. Она скоропостижно скончалась в возрасте 39 лет в Нью-Йорке.

Тело Мишель в квартире элитного жилого комплекса на Манхеттене обнаружила её мать. Официальные данные о причине кончины актрисы не раскрываются. Мишель с трёх лет снималась в рекламе. Первую заметную роль получила в сериале «Приключения Пита и Пита». Известность пришла к актрисе благодаря роли Дон Саммерс в сериале «Баффи — истребительница вампиров».

Позднее она снималась в популярных комедиях «Евротур» и «Папе снова 17», биографической драме «Убийство Кеннеди». Вторая волна популярности пришла к ней после сериала «Сплетницы». Мишель Трахтенберг также озвучивала мультфильмы. За свою карьеру получила три премии Young Artist Award и один специальный приз на кинофестивале Sarasota, а также восемь номинаций, в том числе YoungStar Award, Teen Choice Award, Daytime Emmy Award и Saturn Award.

Отец актрисы — немец, мать — русская, родилась в Одессе. Актриса очень любила свою русскую бабушку и говорила на русском языке. В «Убийстве Кеннеди» она играла Марину Освальд, вдову Ли Харви Освальда, которого признали убийцей 35-го президента США.