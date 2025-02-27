Вашингтон, 27 февраля, 2025, 13:22 — ИА Регнум. В США разрабатывается законопроект по созданию новой банкноты номиналом 250 долларов с лицом американского президента Дональда Трампа. Об этом объявил конгрессмен-республиканец от штата Южная Каролина Джо Уилсон.

TASS /IMAGO/Christian Ohde

«С благодарностью объявляю о разработке законопроекта, предписывающего Бюро гравировки и печати создание банкноты номиналом в 250 долларов с изображением Дональда Трампа», — написал конгрессмен в соцсети X.

По словам Уилсона, данная инициатива связана с ростом инфляции в США при президентстве Джо Байдена, из-за которой американцы были вынуждены носить с собой больше купюр.

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