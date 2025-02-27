Москва, 27 февраля, 2025, 12:22 — ИА Регнум. В столичной многоэтажке отловили змею, которая заползла в квартиру московской семьи. Как выяснилось, пресмыкающееся сбежало от соседей. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

ИА Регнум

Змею около метра длиной обнаружили жители квартиры одной из многоэтажек на улице Веерной. Около десяти часов утра хозяйка квартиры, зайдя в детскую комнату, к своему ужасу увидела на полу гада. Женщина сразу же выскочила на лестничную клетку и стала в ужасе звать на помощь соседей. Прибежавшие на крики жильцы увидели, что по подъезду ползает красивая змейка бежевого цвета с бордовыми пятнами: пресмыкающееся к тому времени успело выползти из квартиры.

ИА Регнум

Один из соседей сразу же вызвал МЧС, а другой подцепил змею ложкой для обуви и аккуратно уложил её в принесенную еще одной соседкой банку. Пленницу закрыли крышкой, в которой проделали дырки для воздуха, чтобы божья тварь не задохнулась до приезда спасателей.

«Змея явно домашняя, — рассказала одна из жительниц подъезда Юлия. — Между собой мы с соседями, пока общались, дожидаясь МЧС, выяснили, что в нашем доме есть любители таких экзотических питомцев. Но из какой именно квартиры она вылезла, мы пока не знаем».

К счастью, дети, в чьей комнате обнаружили змею, на момент происшествия находились в школе. Никто в результате инцидента, если не считать нервного потрясения, не пострадал.