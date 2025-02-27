Москва, 27 февраля, 2025, 12:18 — ИА Регнум. Агентство стратегических инициатив (АСИ), Корпорация МСП и фонд «Молодежная предпринимательская инициатива» продлили до 10 марта 2025 года прием заявок на участие в федеральном конкурсе молодежного предпринимательства «Создай НАШЕ» в связи с большим количеством запросов от участников, сообщили в Корпорации МСП. По итогам конкурса эксперты определят 30 победителей, которые получат по одному миллиону рублей и право на участие в специальной акселерационной программе.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Уже порядка пяти тысяч заявок подано на конкурс «Создай НАШЕ» через МСП.РФ, и динамика сохраняется», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он пояснил, что в связи с большим количеством желающих и сохраняющейся высокой интенсивностью поступления обращений организаторы решили продлить сроки приема заявок еще на неделю.

«Также в этом году партнерами конкурса выступят крупные компании из различных сфер экономики — финансов, промышленности, ИТ, туризма, электронной торговли. В рамках своих спецноминаций они обеспечат дополнительную поддержку проектов участников конкурса, предоставив возможность акселерации бизнес-идей», — добавил генеральный директор Корпорации МСП.

В число наиболее активных регионов по поданным заявкам вошли Москва, Татарстан, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Федеральный конкурс молодежного предпринимательства «Создай НАШЕ» — совместный проект Агентства стратегических инициатив (АСИ), Корпорации МСП и фонда «Молодежная предпринимательская инициатива». Проект направлен на поддержку молодежного предпринимательства и инициатив молодых людей, которые готовы реализовать свои идеи и внести вклад в экономическое развитие страны.