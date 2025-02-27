МИД отметил совпадение позиций Трампа и Лаврова по уступкам на Украине
МИД России: позиции Лаврова и Трампа по уступкам на Украине напрямую соотносятся
Москва, 27 февраля, 2025, 12:33 — ИА Регнум. Президенту США Дональду Трампу ясно, что от России сложно требовать территориальных уступок на переговорах по украинскому урегулированию. В этом его позиция близка позиции главы МИД РФ Сергея Лаврова, исключившего заморозку конфликта по линии соприкосновения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Напрямую соотносится, потому что Дональд Трамп сказал, что это будет сложно. Это говорит о том, что все всё понимают», — сказала Захарова журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Лавров заявил 26 февраля на пресс-конференции по итогам визита в Катар, что для российской стороны недопустимо заморозить украинский конфликт по линии соприкосновения. Во-первых, это противоречит положениям Конституции России, основанной на волеизъявлении людей, во-вторых, то, что останется от Украины, необходимо освободить «от расистских законов», пояснил министр.
Трамп, в свою очередь, назвал непростой задачей возвращение Украине утраченных территорий. Он подчеркнул, что в США понимают — это сложный процесс.