Москва, 27 февраля, 2025, 12:33 — ИА Регнум. Президенту США Дональду Трампу ясно, что от России сложно требовать территориальных уступок на переговорах по украинскому урегулированию. В этом его позиция близка позиции главы МИД РФ Сергея Лаврова, исключившего заморозку конфликта по линии соприкосновения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Напрямую соотносится, потому что Дональд Трамп сказал, что это будет сложно. Это говорит о том, что все всё понимают», — сказала Захарова журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Лавров заявил 26 февраля на пресс-конференции по итогам визита в Катар, что для российской стороны недопустимо заморозить украинский конфликт по линии соприкосновения. Во-первых, это противоречит положениям Конституции России, основанной на волеизъявлении людей, во-вторых, то, что останется от Украины, необходимо освободить «от расистских законов», пояснил министр.

Трамп, в свою очередь, назвал непростой задачей возвращение Украине утраченных территорий. Он подчеркнул, что в США понимают — это сложный процесс.