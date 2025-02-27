Наро-Фоминск, Московская область, 27 февраля, 2025, 12:11 — ИА Регнум. Певец Александр Буйнов, сбивший женщину на пешеходном переходе, хотел уехать с места аварии, но прохожие не позволили ему этого сделать. Об этом рассказала сама пострадавшая Алла Смирнова в беседе с ИА Регнум.

РИА Новости/Кирилл Каллиников

ДТП произошло вечером, когда женщина возвращалась с работы. Крупный автомобиль наехал на неё на пешеходном переходе, оборудованном и знаком, и «зеброй».

«Меня откинуло от удара. Он врезался в меня, меня откинуло на дорогу», — рассказала пострадавшая.

Смирнова сообщила, что чувствует себя плохо: у неё болит вся правая сторона тела, кружится голова, она испытывает тошноту. Врачи забинтовали ей одну из ног. Женщина в настоящее время находится в больнице.

«Я лежала до прибытия скорой помощи прямо на этом месте, где оказалась после удара машиной. Ближе к тротуару, с той стороны, на которой ехала машина», — рассказала Смирнова.

Она сообщила, что ранее работала учителем начальных классов, а сейчас — воспитателем в детском саду. Её педагогический стаж составляет более 30 лет.

После ДТП женщина позвонила невестке, к ней на помощь приехал сын. Скорую помощь успели вызвать прохожие. Буйнов пытался скрыться с места происшествия, заявила она.

«Он не уехал. Он пытался [уехать], видимо, но люди стали фотографировать машину, номер. Стали ему кричать: ты куда собрался? Тогда он отогнал машину от места происшествия. Посидел какое-то время в машине, а потом вышел, к нам даже не подходил», — рассказала пострадавшая.

Буйнов поставил машину на обочину, чтобы не мешать проезду, отметила женщина. Сын рассказал ей, что за машиной певца позднее приехал другой человек, а сам Буйнов «испарился».

Как передавало ИА Регнум, ДТП произошло вечером 26 февраля на улице Февральской в подмосковной Апрелевке. Смирнова сообщала, что «Лексус» 74-летнего Буйнова вылетел рядом с ней неожиданно, но она успела отскочить и поэтому получила не самые серьёзные повреждения.

Буйнов не вышел из машины и не помог ей подняться, он сидел в автомобиле и звонил кому-то по телефону, рассказала пострадавшая. Женщине помогли свидетели ДТП — они оказали ей первую помощь, предложили воды и укрыли тёплой курткой.

Медосвидетельствование показало, что артист был трезв. По информации Telegram-канала Mash, с июля 2017 года Буйнов получил 172 штрафа за нарушения ПДД, в том числе 112 за превышение скорости.