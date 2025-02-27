Москва, 27 февраля, 2025, 12:02 — ИА Регнум. Основатель и первый директор Института Европы Российской академии наук (РАН) Виталий Журкин умер на 98-м году жизни. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба института.

РИА Новости. Всеволод Тарасевич RIA 636 443. MR.900

«26 февраля 2025 года на 98-м году жизни ушел из жизни Виталий Владимирович Журкин, академик РАН, основатель и почетный директор Института Европы РАН», — сказано в сообщении.

Журкин воспитал большую плеяду ведущих учёных-международников, с его смертью коллеги потеряли большого учёного, учителя и наставника, отметила пресс-служба института.

Прощание с учёным состоится 3 марта в Центральной клинической больнице.

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