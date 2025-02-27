Киев, 27 февраля, 2025, 12:09 — ИА Регнум. Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию займётся вопросом ограничения доступа к русскоязычной музыке на стриминговых сервисах, таких как Apple Music и Spotify. Об этом сообщает телеканал «Эспрессо» со ссылкой на министерство образования Украины.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

17 февраля на сайте украинского правительства появилась петиция с требованием пересмотреть правила лицензирования контента на стриминговых платформах и обязать их блокировать русскоязычную музыку. Всего за несколько дней обращение набрало 25 тысяч подписей, что, как утверждается, стало достаточным основанием для его рассмотрения правительством. Авторы петиции уверяют, что русскоязычные песни «угрожают украинской идентичности» и финансово поддерживают музыку в России.

Согласно заявлению министерства культуры Украины, вопросом блокировки русскоязычной музыки займётся Национальный совет по телевидению и радиовещанию, поскольку он уполномочен вести переговоры с международными провайдерами аудиовизуального контента и заключать с ними соответствующие соглашения. При этом в минкультуры пообещали автору петиции предоставить официальный отчёт о принятом решении «в установленные законодательством сроки», однако конкретных дат не назвали.

23 февраля полиция киевского режима начала проверку одного из ночных клубов из-за исполнения там песен на русском языке. Поводом стало появившееся в украинских Telegram-каналах видео, на котором посетители танцуют под композиции уехавшего из России Алишера Моргенштерна (признанного в РФ иностранным агентом) и казахстанского рэпера Адиля Жалелова, известного как Скриптонит.

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