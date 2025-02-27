Москва, 27 февраля, 2025, 11:59 — ИА Регнум. Отечественный рынок корпоративного ПО за прошедший год вырос на 34% относительно показателей 2023 года, достигнув 199 млрд руб., следует из обзора Strategy Partners.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По прогнозам экспертов, рынок корпоративного ПО будет расти быстрее рынка ИТ в 2 раза — в среднем на 24% в год до 2030 года — и в базовом сценарии достигнет 700 млрд рублей, составив около 10% общего рынка ИТ.

«Это произойдет за счет цифровой трансформации бизнеса и госсектора, а также развития отечественных экосистемных корпоративных продуктов. В 2022 году рынок снизился в объеме из-за ухода зарубежных вендоров, но в 2024 году восстановился до прежних значений и достиг 199 млрд руб.», — следует из обзора консалтинговой компании.

Уточняется, что на дальнейшее развитие корпоративного ПО в России будут влиять шесть основных трендов: рост спроса на искусственный интеллект, фокус на кибербезопасности, развитие экосистемных подходов, Big Data и аналитика, распространение облачной инфраструктуры и инновации в области пользовательского опыта.

Как объяснила корреспонденту ИА Регнум ведущий научный сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Мамедова, ситуацию с ростом цен на российское программное обеспечение в области кибербезопасности можно сравнить с логикой таксистов в новогоднюю ночь — рост спроса развязывает руки производителям.

Однако, по ее словам, все куда сложнее если заглянуть с другой стороны. Во-первых, покупка программного обеспечения часто сопровождается поставкой оборудования — здесь российские производители ПО испытывают сложности в результате санкционной политики в отношении России. Во-вторых, предложение на рынке российского ПО на данный момент меньше спроса, и, как результат, рост цен стремится компенсировать динамику спроса. В-третьих, государственным приоритетом является обеспечение кибербезопасности органов управления, что также оттягивает мощности рынка российского ПО.