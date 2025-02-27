Москва, 27 февраля, 2025, 11:47 — ИА Регнум. Президент Федерации художественной гимнастики города Москвы (ФХГМ) Андрей Гурьев поздравил столичных спортсменок с успешным выступлением на чемпионате России и высокими результатами в личных и групповых соревнованиях.

РИА Новости. Григорий Сысоев Карина Киреева

Чемпионат России по художественной гимнастике прошел с 14 по 22 февраля во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве. Он собрал свыше 800 участников из более чем 70 регионов страны. Спортсмены выступили во всех видах дисциплин: финале командного многоборья, финале личного многоборья и финалах в отдельных видах. Сборная Москвы стала первой в командном зачете.

«Особенно отрадно первенство Москвы в командном зачете. Это итог упорного труда и таланта спортсменок, опыта и преданности спорту наставников, результат слаженной и сплоченной работы всех специалистов федерации», — отметил Андрей Гурьев.

По итогам индивидуальной программы сборная Москвы в составе Карины Киреевой, Ксении Колядиной, Арины Янковской, Алисы Медведевой, Александры Скубовой и Софьи Копыловой победила в командном зачете с результатом 648.60 балла и внушительным отрывом в 20 баллов.

По итогам финалов отдельных видов спортсменки из Москвы получили шесть медалей. Карина Киреева забрала золото в упражнениях с обручем, серебро в программе с булавами и бронзу за выступление с мячом. Ксения Колядина заняла первое место в упражнениях с лентой. У Екатерины Сазоновой две бронзы — за выступления с обручем и булавами. В личном многоборье Карина Киреева завоевала серебро с результатом 113.40 балла.

В групповых упражнениях сборная Москвы в составе Анфисы Зайцевой, Алёны Захаровой, Дарьи Тюриной, Ольги Карасевой и Дарьи Вережниковой дважды поднялась на пьедестал главного старта страны, завоевав серебро в финале упражнения с пятью лентами и бронзу в многоборье.