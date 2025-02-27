Санта-Фе, США, 27 февраля, 2025, 11:53 — ИА Регнум. В США умер легендарный голливудский актер, двукратный обладатель премии «Оскар» Джин Хэкмен. Об этом 27 февраля сообщила газета The New York Post.

KPA/global look press

По данным полиции, актера нашли мертвым в его доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, вместе с 63-летней супругой, пианисткой Бетси Аракава. Хэкмену было 95 лет.

Тела супругов сотрудники полиции обнаружили вечером 26 февраля. Также в доме было обнаружено тело их собаки.

Шериф округа Адан Мендоза не назвал точную причину смерти Хэкмена и его жены. При этом он подчеркнул, что насильственных признаков смерти не выявлено.

Хэкман считается одним из самых популярных и успешных американских киноактёров второй половины XX века. Его карьера длилась более 40 лет. Роль в триллере Уильяма Фридкина «Французский связной» (1971) принесла Хэкману премию «Оскар» за лучшую мужскую роль. Также на «Оскар» его номинировали за роль Бака Бэрроу в «Бонни и Клайде».

Хэкмен также стал известен благодаря съемкам в фильмах «Королевская семья Тененбаумов», «Непрощенный», «Сердцеедки» и «Багровый прилив». Он также является обладателем трех «Золотых глобусов». В 2004 году актёр заявил об уходе из кино. Последним его фильмом стала комедия «Добро пожаловать в Лосиную бухту». Хэкмен сосредоточил свое внимание на написании романов, первый из которых был опубликован в 1999 году.