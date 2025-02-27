Москва, 27 февраля, 2025, 11:33 — ИА Регнум. Порядка 650 тысяч предпринимателей стали участниками программы лояльности «СберБизнес Спасибо». Самый активный участник заработал с программой лояльности «Сбера» более 300 тысяч бонусов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Участники программы могут конвертировать накопленные бонусы в рубли, где один бонус равен 1 рублю, а также возвращать стоимость покупок у партнеров банка. Бонусы «Спасибо» начисляются на остаток по счету, а также за переводы контрагентам в рублях и операции по бизнес-карте.

Программа лояльности была запущена в апреле прошлого года. Подключить её могут предприниматели с действующим расчетным счетом в «Сбере».