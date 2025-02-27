Деревня Аносино, Московская область, 27 февраля, 2025, 11:55 — ИА Регнум. Широкое внедрение цифрового рубля произойдет не в июле 2025 года, а несколько позже — после отработки деталей пилотного проекта. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в рамках Ежегодной встречи с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По ее словам, тестирование цифрового рубля проходит успешно. Регулятору продолжают поступать вопросы о необходимых доработках и просьбы сдвинуть сроки широкого внедрения цифрового рубля. В ЦБ с большим вниманием относятся к обращениям, так как хотят, чтобы цифровой рубль был востребован, чтобы ему доверяли граждане и бизнес.

«Всё это требует дополнительного обсуждения и подготовки, поэтому наше намерение — перейти к массовому внедрению цифрового рубля несколько позже, чем первоначально планировалось», — сказала Набиуллина, выступая на конференции «Регулирование Банком России деятельности участников финансового рынка».

Она отметила, что интерес к смарт-контрактам есть со стороны банков, бизнеса, и правительства. Смарт-контракты получат гораздо больше возможностей благодаря цифровому рублю, поэтому ЦБ намерен сделать это направление одним из ключевых.

Центробанк сможет позже назвать новую дату массового запуска. Перед этим планируется отработать все детали и провести консультации с банками по экономической модели, наиболее привлекательной для банковских клиентов, предпринимателей и граждан, добавила Набиуллина.

Ранее предполагалось, что полноценное широкое использование цифрового рубля начнется в России с 1 июля 2025 года. Ожидалось, что к этому моменту крупнейшие российские банки обеспечат своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями, в том числе открывать и пополнять счета, осуществлять переводы.

В ЦБ предупредили о массовом распространении в Сети мифов о цифровом рубле. В частности, акцент делается на якобы принудительном переходе к цифровому рублю, который позволит ограничивать расходы граждан. Представители регулятора напомнили, что цифровые рубли будут лишь дополнением к наличным и безналичным средствам, решение об их использовании будут принимать сами граждане.

Госдума в июле 2023 года приняла во втором и третьем чтениях закон о внедрении цифрового рубля и безналичных расчетах с ним. Оператор платформы цифрового рубля официально стал субъектом национальной платежной системы. Документ установил требования к работе с цифровым рублем и его счетами, а также порядок доступа к платформе.