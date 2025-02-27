Москва, 27 февраля, 2025, 11:40 — ИА Регнум. В 2025 году в России ипотечное кредитование вырастет на 5%. Об этом 27 февраля в рамках ежегодной встречи с руководством ЦБ РФ, организованной Ассоциацией банков России, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«В этом году мы ожидаем прирост [ипотеки] около 5%, это скромно», ― отметила глава регулятора.

При этом Набиуллина подчеркнула, что после чрезмерного прироста 2023 года и первой половины прошлого года требуется более сдержанная динамика. Глава ЦБ добавила, что по мере снижения инфляции рост ипотеки пойдет на ускорение. Это ожидается в 2026 и 2027 годах.

Что касается строительной отрасли, то Набиуллина считает, что эта сфера вполне способна переждать временное замедление ипотеки.

Как сообщало ИА Регнум, аналитики Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) прогнозируют, что при сохранении жесткой денежно-кредитной политики Центробанка объем ипотечного рынка в 2025 году снизится на 30% по сравнению с 2024-м, когда было выдано 4,9 трлн рублей. Основной причиной эксперты называют отмену массовой льготной ипотеки по ставке 8% и повышение рыночных ставок по кредитам до 28% годовых.

Согласно постановлению правительства, в России продолжили эксперимент с льготной ипотекой под 12% для государственных служащих, запущенный в 2024 году. Программа льготной ипотеки для чиновников будет действовать до 1 февраля 2027 года. По окончании результаты эксперимента проанализируют, чтобы определить целесообразность продолжать предоставлять льготные условия для госслужащих на постоянной основе или в виде субсидий.

Финансовый советник Анна Веденеева 25 ноября 2024 года заявила, что ситуация с ипотечным кредитованием в России может улучшиться в 2025 году. Она предположила, что если Центральный банк России решит снизить ключевую ставку для стимулирования экономики, это может привести к уменьшению ипотечных ставок, что будет выгодно для заёмщиков, поскольку снизит стоимость кредитов.