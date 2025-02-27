Москва, 27 февраля, 2025, 12:32 — ИА Регнум. РФ не отказывается от сотрудничества с иностранным бизнесом, сохранившим присутствие на российском рынке, однако интересы отечественной промышленности всегда остаются в приоритете. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга со ссылкой на слова министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова в ходе встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

РИА Новости/Илья Наймушин

«Мы не отказываемся от сотрудничества с иностранными компаниями, которые решили сохранить свое присутствие на российском рынке. Но во главу угла мы ставим прежде всего наши национальные интересы, интересы российской промышленности, которая, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, демонстрирует хорошие результаты», — заявил Алиханов.

По его словам, за 2024 год рост в отечественной обрабатывающей промышленности составил 8,5%, а в целом за последние 5 лет промышленное производство в обрабатывающих отраслях увеличилось практически на 27%.

Как передавало ИА Регнум, 25 февраля в Минфине назвали основное условие для возвращения иностранного бизнеса в Россию. Теперь зарубежным компаниям из недружественных государств для возвращения на российский рынок потребуется разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

В Минпромторге РФ считают, что стимулировать возвращение иностранных брендов, покинувших российский рынок из-за санкций, нецелесообразно. В ведомстве 19 февраля отметили, что отечественные компании нарастили производство и заняли освободившиеся ниши после ухода с рынка иностранных брендов. Таким образом, силы необходимо направить на защиту интересов российского бизнеса и внутреннего рынка.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров 21 февраля заявил, что обсуждение условий возвращения западных брендов в Россию можно будет начинать, только когда отменят антироссийские санкции. Также в числе условий он назвал обязательное присутствие зарубежных компаний в Крыму и новых регионах. Мантуров подчеркнул, что на российский рынок будут допускаться лишь те иностранные компании, в которых заинтересована страна.

Президент России Владимир Путин призвал внимательнее отнестись к вопросу возвращения ушедших с рынка РФ западных компаний, чтобы не утратить приобретенный после их ухода потенциал.

Платформа Kokoc Group 17 февраля опубликовала результаты исследования, согласно которым в Россию захотели вернуться около 350 зарубежных брендов, покинувших страну в 2022 году из-за санкционного давления. Отмечалось, что иностранные компании могут столкнуться с некоторыми трудностями, потому что конъюнктура рынка изменилась.