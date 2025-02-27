Москва, 27 февраля, 2025, 11:19 — ИА Регнум. Онлайн-ретейлер Ozon завершил 2024 год с чистым убытком по МСФО в размере 59,4 млрд рублей, что на 39% больше показателя предыдущего года. Скорректированная EBITDA увеличилась более чем шестикратно, до 40,1 млрд рублей, следует из отчета компании.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Общая выручка увеличилась на 69% год к году, до 216,6 млрд рублей в четвертом квартале 2024 года и на 45% год к году, до 615,7 млрд рублей в 2024 году главным образом благодаря росту выручки от оказания услуг, а также увеличению процентной выручки», — отметили в компании.

Оборот от продаж (GMV, включая услуги) составил 2,875 трлн рублей, увеличившись на 64% по сравнению с показателем за 2023 год. В четвертом квартале GMV увеличился на 52% в годовом выражении — до 953,03 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA в сегменте электронной коммерции (e-commerce) составила в октябре–декабре 4,894 млрд рублей против отрицательного показателя годом ранее (минус 3,818 млрд рублей). По итогам года значение увеличилось до 7,643 млрд рублей против минус 7,001 млрд рублей в 2023 году.

Скорректированный показатель EBITDA группы в четвертом квартале увеличился в 12,2 раза в годовом выражении и составил 16,804 млрд рублей. Годовой показатель достиг 40,079 млрд рублей, увеличившись в 6,3 раза.

Количество активных покупателей торговой площадки за год увеличилось на 10,4 млн человек — до 56,5 млн. Заказов за год было больше на 52% — 1,471 млрд. В среднем каждый покупатель оформил за год больше 26 заказов (+24% к прошлому году).

Компания ожидает, что в 2025 году увеличит оборот на 30-40% в годовом выражении, при этом скорректированный показатель EBITDA достигнет 70–90 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, с 5 марта маркетплейс Ozon намерен ввести новые правила оплаты услуг «последней мили» для своих продавцов. Им придется оплачивать доставку товара даже в ситуации отказа покупателя от покупки или отмены таковой в пункте выдачи. Ранее продавцы покрывали расходы на услугу «последней мили» только в случае успешного получения товара покупателем.