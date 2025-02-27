Наро-Фоминск, Московская область, 27 февраля, 2025, 11:11 — ИА Регнум. Российский певец Александр Буйнов, сбивший пожилую женщину на пешеходном переходе в подмосковной Апрелевке, на момент ДТП был трезв и направлялся на корпоратив. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ранее SHOT также сообщал, что, проезжая через подмосковную Апрелевку, Буйнов не увидел 61-летнюю женщину на нерегулируемом переходе на улице Февральской и сбил её на своём Lexus LX 570. Уточнялось, что после ДТП женщину госпитализировали.

«После ДТП певец согласился пройти медосвидетельствование, которое подтвердило, что он перед аварией не пил. После всех формальностей Буйнов отправился на частное мероприятие в центре Москвы», — указано в публикации.

При этом, по словам родных пострадавшей, певец так и не позвонил ей и не извинился. Они добавили, что после происшествия пожилая женщина была очень напугана, а также ей диагностировали разрыв связки левого надколенника и несколько ушибов.

По данным канала, Буйнов оказался в Апрелевке, потому что ехал выступать на корпоратив в центр Москвы из своего загородного дома в Наро-Фоминском районе. Также уточняется, что после ДТП у Lexus артиста помят бампер.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2020 года известный российский актёр Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 800 тыс. рублей, с декабря 2020 года он отбывает наказание в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области. 26 февраля 2025 года сообщалось, что артист подал в суд ходатайство об УДО.