Москва, 27 февраля, 2025, 11:13 — ИА Регнум. Вкладчики в российских банках стали проявлять больше интереса к депозитам на более продолжительный срок. Об этом на конференции «Финансовый рынок. Итоги и новые ориентиры» сообщил руководитель инвестиционных продуктов маркетплейса «Финуслуги» Московской биржи Глеб Юченков.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Согласно данным платформы, с начала текущего года доля депозитов от девяти месяцев и выше увеличилась на 4,2 процентного пункта (п. п.). Так, доля депозитов со сроком на девять месяцев выросла на 0,94 п. п., на 12 месяцев ― на 2,99 п. п., на 37 месяцев и больше ― на 0,28 п. п.

В свою очередь доля коротких вкладов снизилась: доля депозитов со сроком на один месяц ― на 1,42 п. п., на три месяца ― на 1,31 п. п., на шесть месяцев ― на 1,48 п. п., на срок шесть месяцев и меньше ― на 4,2 п. п.

Причиной тому может служить сохранение Банком России ключевой ставки на уровне 21%, а также постепенное снижение ставок по депозитам.

«Можно достаточно уверенно утверждать, что люди пытаются зафиксировать ставку на подольше», — пояснил Юченков.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам первой декады февраля 2025 года банки, входящие в топ-10 кредитно-финансовых организаций, в преддверии назначенного на 14 февраля заседания совета директоров Центробанка снизили ставки по вкладам.

Как уточнили в Банке России, в этот период средняя максимальная ставка по вкладам в этих банках снизились на 0,03 процентного пункта и составила 21,44% годовых. Во второй и третьей декадах января этот показатель в среднем составлял 21,52% и 21,47% соответственно.

В ЦБ уточнили, что рекордно высокий показатель за всю историю измерений зафиксировали во второй декаде декабря 2024 года ― 22,28%, рекордно низкий ― в первой декаде октября 2020 года ― 4,33%.

Основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев считает, что сохранение высоких ставок по депозитам при стабильной ключевой ставке невозможно. По его словам, в текущих условиях снижение депозитных ставок выглядит закономерным. После решения ЦБ сохранить ключевую ставку на прежнем уровне ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики не оправдались, в результате банки, ранее повысившие ставки в преддверии возможного роста ключевой ставки, начали их корректировать вниз, отметил эксперт.

Совет директоров ЦБ России на первом в 2025 году заседании 14 февраля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.