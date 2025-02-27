Новосибирск, 27 февраля, 2025, 11:29 — ИА Регнум. В Новосибирске возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте, подозреваемым является сотрудник Сибирского отделения Российской академии наук (РАН). Об этом сообщил начальник ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков во время сессии регионального Заксобрания.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По версии следствия, мужчина совершил поджог трёх банкоматов, следуя указаниям мошенников.

Кульков в выступлении перед депутатами отметил, что 75-летний действующий сотрудник СО РАН стал жертвой преступной манипуляции мошенников, которые похитили его деньги. После этого, обещая вернуть их, они «фактически заставили его совершить» серию поджогов.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года по обвинению в государственной измене был арестован главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича СО РАН Валерий Звегинцев. По данным ТАСС, поводом для возбуждения дела мог стать опубликованный им в иранском журнале материал о газовой динамике.

До этого аналогичные обвинения были предъявлены его коллегам — учёным-аэродинамикам Анатолию Маслову и Александру Шпилюку. Однако из-за засекреченности дел неизвестно, какие именно сведения могли быть ими разглашены.