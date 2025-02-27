В Новосибирске против сотрудника РАН возбудили дело о терроризме
Новосибирск, 27 февраля, 2025, 11:29 — ИА Регнум. В Новосибирске возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте, подозреваемым является сотрудник Сибирского отделения Российской академии наук (РАН). Об этом сообщил начальник ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков во время сессии регионального Заксобрания.
По версии следствия, мужчина совершил поджог трёх банкоматов, следуя указаниям мошенников.
Кульков в выступлении перед депутатами отметил, что 75-летний действующий сотрудник СО РАН стал жертвой преступной манипуляции мошенников, которые похитили его деньги. После этого, обещая вернуть их, они «фактически заставили его совершить» серию поджогов.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).
Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года по обвинению в государственной измене был арестован главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича СО РАН Валерий Звегинцев. По данным ТАСС, поводом для возбуждения дела мог стать опубликованный им в иранском журнале материал о газовой динамике.
До этого аналогичные обвинения были предъявлены его коллегам — учёным-аэродинамикам Анатолию Маслову и Александру Шпилюку. Однако из-за засекреченности дел неизвестно, какие именно сведения могли быть ими разглашены.