Наро-Фоминск, Московская область, 27 февраля, 2025, 10:51 — ИА Регнум. Заслуженный артист России, исполнитель хитов «Падают листья» и «Пустой бамбук» Александр Буйнов сбил 61-летнюю женщину на пешеходном переходе в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT

Известия/Александр Казаков

«Певец Александр Буйнов сбил пожилую женщину на пешеходном переходе в Подмосковье. ДТП произошло накануне около шести вечера в Апрелевке. 74-летний народный артист не увидел 61-летнюю женщину на нерегулируемом переходе на улице Февральской и сбил её на своём Lexus LX 570», — говорится в сообщении.

Певец наехал на 61-летнюю Аллу Николаевну Смирнову — воспитательницу местного детского сада. Женщина как раз шла с работы домой, когда уже практически около дома на пешеходном переходе ее сбила машина звезды.

Сейчас 61-летняя женщина находится в больнице с разрывом связок. Алла Николаевна призналась журналистам, что до сих пор плохо себя чувствует и ей сложно говорить. Тем не менее женщина рассказала, что «Лексус» Буйнова вылетел рядом с ней неожиданно. К счастью, она успела отскочить., а поэтому получила не самые серьезные повреждения. После аварии, по словам Аллы Николаевны, Буйнова она сразу узнала. Он долго не хотел выходить из машины, но, когда очевидцы начали возмущаться, всё же покинул салон элитной иномарки. При этом не поинтересовался состоянием сбитой женщины и даже не извинился.

Скорую пострадавшей женщине вызвали случайные свидетели ДТП. Они же оказали ей первую помощь, предложили воды и укрыли теплой курткой, чтобы не замерзла на холодной земле. Все это время Александр Буйнов сидел в своей иномарке, названивая кому-то по телефону.

На момент ДТП, как показало освидетельствование, артист был трезв.

По информации Telegram-канала Mash, с июля 2017 Александр Буйнов получил 172 штрафа, из них 112 — за превышение скорости.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2020 года известный российский актёр Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 800 тыс. рублей, с декабря 2020 года он отбывает наказание в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области. 26 февраля 2025 года сообщалось, что артист подал в суд ходатайство об УДО.