Стамбул, Турция, 27 февраля, 2025, 10:40 — ИА Регнум. На территории резиденции генерального консула США в Стамбуле 27 февраля началась встреча представителей России и США. Она посвящена обсуждению деятельности дипломатических миссий.

РИА НОВОСТИ/Алексей Витвицкий

Переговоры проходят в закрытом для прессы формате. Составы делегаций не раскрывались, в переговорах примут участие дипломаты высокого уровня и эксперты.

Ранее представитель американского Госдепартамента заявил, что представители России и США на встрече в Турции обсудят «операционные вопросы» работы посольств и консульств, в частности, связанные с укомплектованием штатов, визами, дипломатическим банкингом и другими темами. При этом, по его словам, на повестке дня нет политических или вопросов безопасности, Украина также не является темой обсуждения.

Как сообщало ИА Регнум, встречу делегаций России и США 27 февраля в Стамбуле 26 февраля анонсировал глава МИД России Сергей Лавров. Он уточнил, что дипломаты и эксперты обсудят проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности ушедшей администрации США.

По его словам, итоги предстоящих переговоров покажут, как будут складываться дальнейшие отношения РФ и США.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись первые за последние несколько лет переговоры между представителями США и России. В результате встречи Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио договорились назначить команды для начала работы по скорейшему урегулированию украинского конфликта.

Стороны также согласились создать механизм консультаций для устранения раздражителей в двусторонних отношениях. Кроме того, Лавров рассказал, что представителям России и США поручено обсудить, что необходимо для подготовки встречи президентов двух стран.

Ранее Рубио заявлял, что для проведения переговоров по урегулированию украинского конфликта Россия и США должны обеспечить нормальную работу посольств. При этом президент России Владимир Путин ещё в конце января заявил о готовности Москвы вести диалог с новой администрацией избранного президента США Дональда Трампа.