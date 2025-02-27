Лондон, 27 февраля, 2025, 10:43 — ИА Регнум. 65-летний Дэйв Синглтон из Великобритании перенёс восьмиминутную остановку сердца и, по его словам, увидел загробный мир. О своём переживании он рассказал изданию Daily Mirror.

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«Я сидел в прекрасном саду, залитом тёплым солнечным светом. Позади меня была высокая живая изгородь, и я слышал голоса и смех с другой её стороны. Я знал, что там собрались мои семья и друзья», — описал он свои ощущения.

Перед тем как потерять сознание мужчина ощутил, что его сердце начинает останавливаться, и успел попросить соседку вызвать скорую помощь. Врачи диагностировали у него серьёзное замедление сердечного ритма. Во время госпитализации его несколько раз реанимировали, но один из приступов привёл к длительной остановке сердца, во время которой он, как утверждает, увидел загробный мир.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября 2024 года в Москве врачи спасли 68-летнего пациента, пережившего клиническую смерть и полиорганную недостаточность.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, мужчине оказали экстренную помощь в шок-центре больницы им. И. В. Давыдовского. Клиническая смерть наступила вследствие кардиогенного шока. После стабилизации его состояния врачи провели операцию по замене митрального клапана и шунтированию правой коронарной артерии. В общей сложности пациент провёл в стационаре 39 суток, пережив тяжёлую полиорганную недостаточность.