Краснодар, 27 февраля, 2025, 10:37 — ИА Регнум. Пожар на складе с баллончиками с краской в Краснодаре был локализован на площади 900 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС России.

МЧС

«В помещении на улице Стасова, по предварительной информации, хранятся баллончики с краской. Пожар локализован на 900 квадратах», — говорится в сообщении службы в Telegram-канале.

К тушению были привлечены 60 сотрудников и 23 единицы техники МЧС России.

Как передавало ИА Регнум, 16 июля в Краснодаре произошло возгорание двух складских помещений и административного здания. Изначальная площадь пожара составила 1 тыс. кв. м, позднее в ГУ МЧС Краснодарского края информировали, что горение складов локализовано на 1,2 тыс. кв. м. В ведомстве уточнили, что на складах хранятся строительные материалы.

В ликвидации последствий возгорания тогда были задействованы выше 50 специалистов и 17 единиц техники.